Erfurt

Künstliche Intelligenz im Studium: Hochschulen gefördert

30.06.2021, 17:56 Uhr | dpa

Vier Thüringer Hochschulen erhalten Geld aus einem Bund-Länder-Programm zur Nutzung von künstlicher Intelligenz im Hochschulstudium. Insgesamt rund fünf Millionen gehen an die Universitäten in Jena, Ilmenau und Weimar sowie an die Fachhochschule Jena, wie das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Sechs Hochschulen hatten sich um Mittel aus dem über vier Jahre laufenden Programm beworben. Bund und Länder stellen dafür insgesamt bis zu rund 133 Millionen Euro zur Verfügung. Einzelne Hochschulen können bis zu zwei Millionen Euro erhalten. Gemeinschaftsvorhaben mehrerer Hochschulen werden mit bis zu fünf Millionen Euro gefördert.