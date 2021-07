Über 17.000 Besucher

Buga erlebt besucherstärksten Tag am Wochenende

12.07.2021, 08:03 Uhr | dpa

Rekord in Erfurt: Die Bundesgartenschau feiert den bisher besucherstärksten Tag. Mehr als 17.000 Gäste wollten am Samstag das Blumenmeer bestaunen.

Die Bundesgartenschau in Erfurt hat am Wochenende ihren bislang besucherstärksten Tag erlebt. Am Samstag kamen mehr als 17.000 Schaulustige an die beiden Standorte auf dem Petersberg im Stadtzentrum und dem Egapark, wie eine Buga-Sprecherin am Sonntag auf Anfrage sagte.



Nach dem total verregneten Freitag habe das schöne Sommerwetter am Samstag daran sicher einen großen Anteil gehabt. Der bisherige Tagesrekord lag nach ihren Angaben bei rund 15.000 Besuchern. Die große Besucherresonanz war am Samstag auch in der Erfurter Altstadt spürbar, wo sich Massen von Menschen drängelten. Zahlen für den Sonntag lagen noch nicht vor. Die Bundesgartenschau ist noch bis zum 10. Oktober geöffnet.