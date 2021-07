Erfurt

Brand aus unbekannter Ursache in Erfurter Wohnung

28.07.2021, 07:31 Uhr | dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache hat es am Dienstag in einer Wohnung in Erfurt gebrannt, dabei wurde niemand verletzt. Ein 16-Jähriger habe den Brand im Wohnzimmer bemerkt und die Wohnung im Stadtteil Wiesenhügel sofort verlassen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Durch das Feuer sei die Wohnung unbewohnbar. Die Löscharbeiten verursachten zusätzlichen Schaden in anliegenden Wohnungen.