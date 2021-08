Erfurt

Arzneimittelausgaben der Kassen gestiegen, Zuzahlungen auch

27.08.2021, 12:53 Uhr | dpa

Gesetzlich Krankenversicherte in Thüringen haben nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) im vergangenen Jahr Medikamente auf Rezept im Wert von rund 790 Euro pro Kopf verordnet bekommen. Das entspricht einem Bruttoumsatz bei Medikamentenverordnungen von 1,5 Milliarden Euro insgesamt, wie die TK am Freitag unter Berufung auf Daten des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen mitteilte. Dies bedeute einen Kostenanstieg um 3,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Der Pro-Kopf-Wert in Thüringen liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von rund 683 Euro.

Zugleich mussten die Versicherten für rezeptpflichtige Tabletten, Salben, Tropfen und Co. mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Im Jahresverlauf legten sie durchschnittlich 35,12 Euro an Zuzahlungen auf den Apothekentresen - ein Plus von 2,3 Prozent zum vorangegangenen Jahr. Bundesweit zeigte sich laut Kasse ein anderer Trend. Die jährliche Zuzahlungen pro Kopf fielen hier mit 32,27 Euro deutlich niedriger aus, der Wert sank im gleichen Zeitraum leicht um 0,1 Prozent.