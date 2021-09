Erfurt

Polizei verfolgt Menschen auf gestohlenem Motorrad

07.09.2021, 09:04 Uhr | dpa

Am Montagabend hat die Polizei Erfurt zwei Menschen auf einem gestohlenen Motorrad durch die Erfurter Innenstadt verfolgt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen sagte, beschleunigten die beiden Tatverdächtigen dabei auf über 100 Stundenkilometer. Zudem überfuhren sie eine rote Ampel. Als der Streifenwagen der Polizei durch Poller an der Straße am Weiterkommen gehindert wurde, konnten die Beiden entkommen. Das Motorrad ließen sie zurück. Nach Angaben der Polizei war das Motorrad im August gestohlen worden. Die Ermittlungen zur Tat laufen noch.