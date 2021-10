Erfurt

Bauernverband zieht zufriedene Bilanz beim Erntedankfest

03.10.2021, 14:13 Uhr | dpa

Zum Landeserntedankfest hat Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner auf eine durchschnittliche Saison für die Landwirtschaft in Thüringen zurückgeblickt. Nach drei extrem trockenen Jahren in Folge sei dieses Jahr "eher normal" gewesen und habe für eine durchschnittliche, im Vergleich zu den Vorjahren gute Ernte gesorgt, sagte Wagner am Sonntag in Erfurt.

Sowohl für Baumobst als auch Feldfrüchte fiel das Erntejahr nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik durchschnittlich aus. Die diesjährige Getreideernte von rund 2,5 Millionen Tonnen lag demnach um zwei Prozent unter dem Mittel der Jahre 2015 bis 2020. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Ertrag aber um 40.000 Tonnen oder zwei Prozent gestiegen. Körnermais und Corn-Cob-Mix sind in den Daten nicht enthalten. Einbußen im Vergleich zum Vorjahr gab es hingegen bei der Winterrapsernte (minus 3 Prozent).

Den Daten der Statistiker zufolge schätzten die Thüringer Obstbauern für dieses Jahr bei Äpfeln einen Ertrag von 27 Tonnen je Hektar ein. Damit liegt das Ergebnis um 11 Tonnen je Hektar (68 Prozent) über dem sehr niedrigen Ertrag des vergangenen Jahres. Das langjährige Mittel der Jahre 2015 bis 2020 wird hingegen geringfügig um 0,8 Tonnen je Hektar oder drei Prozent unterschritten. In Thüringen wurden insgesamt 833 Hektar bewirtschaftet.

Die Kirschernte 2021 wurde mit unterschiedlichen Ergebnissen abgeschlossen. Während die Ernte der Süßkirschen erneut unterdurchschnittlich ausfiel, konnte bei den Sauerkirschen laut den Statistikern ein überdurchschnittlicher Ertrag erzielt werden. Insgesamt wurde in Thüringen in diesem Jahr auf 276 Hektar Süßkirsche und 177 Hektar Sauerkirsche bewirtschaftet.

Wagner zufolge dauert derzeit noch die in Thüringen eher kleine Kartoffelernte an. Beim Silomais und bei den Zuckerrüben stehe die Ernte auch noch aus. Zuckerrüben werden in der Regel zwischen Oktober und November geerntet. Der Silomais sei eher spät dran, "steht aber sehr gut da", sagte Wagner.

2021 sei es auch aufgrund von etwa Starkregen regional zu teils großen Unterschieden bei der Ernte gekommen, sagte Wagner. Für alle Landwirtschaftsbetriebe im Land sei allerdings die Preisentwicklung der vergangenen vier Monate erfreulich.

Das Erntedankfest des Thüringer Bauernverbandes beschränkte sich in diesem Jahr coronabedingt auf einen ökumenischen Gottesdienst. Dabei wurden die traditionellen Erntekronen überreicht. Der sonst übliche Bauernmarkt mit vielen Besuchern fiel auch in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Der Verband hofft, im kommenden Jahr auch wieder zum großen Bauernmarkt mit Rahmenprogramm einladen zu können.