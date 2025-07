In Deutschland wird mehr Bier in Dosen verkauft. Das hat mehrere Gründe, sagt ein Getränkeexperte.

Der Verkauf von Bier in Halbliterdosen hat in Deutschland weiter zugelegt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Marktforschungsinstituts NielsenIQ hervor, über die die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Demnach entfielen in den ersten fünf Monaten 2025 bereits 11,1 Prozent der im Lebensmittelhandel, in Getränkemärkten und an Tankstellen abgesetzten Biermenge auf Dosen – nach einem Plus von 0,4 Prozent auf rund 2,2 Millionen Hektoliter. Obwohl der Bierabsatz insgesamt seit Jahren sinkt, wächst das Dosensegment damit kontinuierlich.