Erfurt

Landeserntedank wieder in kleinem Rahmen

03.10.2021, 14:13 Uhr | dpa

Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner hat zum Landeserntedankfest auf eine durchschnittliche Saison für die Landwirtschaft in Thüringen zurückgeblickt. Nach drei trockenen Jahren hintereinander sei dieses Jahr "eher normal" gewesen und habe für eine durchschnittliche, im Vergleich zu den Vorjahren gute Ernte gesorgt, sagte Wagner am Rande des Landeserntedankfestes am Sonntag in Erfurt. Regional sei es etwa aufgrund von Starkregen zu Unterschieden gekommen.

Das Erntedankfest des Thüringer Bauernverbandes beschränkte sich in diesem Jahr pandemiebedingt auf einen ökumenischen Gottesdienst. Dabei wurden die traditionellen Erntekronen überreicht. Der sonst übliche Bauernmarkt mit vielen Besuchern fiel wegen der Pandemie aus.

Derzeit läuft noch die in Thüringen eher kleine Kartoffelernte. Beim Silomais und bei den Zuckerrüben steht die Ernte laut Bauernverband noch aus. Zuckerrüben werden in der Regel zwischen Oktober und November geerntet. Der Silomais sei eher spät dran, "steht aber sehr gut da", sagte Wagner.