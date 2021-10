Erfurt

Immer mehr Frauen in Thüringen machen sich selbstständig

14.10.2021, 15:29 Uhr | dpa

In Thüringen haben wieder mehr Frauen ein Gewerbe neu gegründet. Die Zahl der Neugründerinnen stieg in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres um 272 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2072, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Während 14,7 Prozent dieser Frauen ihre Betriebe im Bereich der Dienstleistungen wie Frisör- und Kosmetiksalons gründeten, wagten 30,3 Prozent den Schritt in die Selbstständigkeit im Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.

In den ersten acht Monaten des Corona-Jahres 2020 hatte es nur 1800 Neugründungen von Frauen gegegen und damit deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, als 2060 Frauen in die Selbstständigkeit gingen. In diesem Jahr wurde das Niveau von 2019 bis einschließlich August erreicht.

Insgesamt wurden von Männern und Frauen in den ersten acht Monaten 7476 Gewerbe angemeldet - und damit mehr als im Vorjahreszeitraum, als 6833 Gewerbe angemeldet wurden. Das Niveau von 2019 wurde aber noch nicht erreicht.