Trumps erste echte Drohung – oder doch nur wieder Show? Donald Trump kündigt im Weißen Haus eine Ukraine-Wende an: Waffen, Zölle, Ultimatum. Doch was wie Härte klingt, könnte am Ende vor allem das typische Muster des US-Präsidenten sein.

Das war ein Auftritt, der in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur wegen der aufgeblasenen Eigenlobhudelei, die man von Donald Trump inzwischen gewohnt ist. Der US-Präsident präsentierte im Weißen Haus an der Seite des neuen Nato-Generalsekretärs Mark Rutte eine vermeintliche Zeitenwende: Waffenlieferungen im großen Stil für die Ukraine, finanziert von den Europäern, verteilt durch die Nato. Und: eine deutliche Drohung an Wladimir Putin. Sowie an dessen Unterstützerstaaten.

Sollte Putin nicht innerhalb von 50 Tagen zu einer Waffenruhe bereit sein, will Trump "sehr harte Zölle" verhängen. Gemeint sind Strafzölle auf russische Importe, aber eben auch auf Güter aus Ländern, die Russland im vierten Kriegsjahr wirtschaftlich den Rücken freihalten. Indien, China und vielleicht auch einige Staaten am Golf dürften sich angesprochen fühlen.

Erstmals seit seinem Amtsantritt wirkte Trump damit sichtlich bemüht, Härte gegen Wladimir Putin zu zeigen. Erstmals überhaupt hat er die Möglichkeit sekundärer Sanktionen, also solcher gegen Drittstaaten, die Russland unterstützen, konkretisiert. Und erstmals hat er dem Kremlchef eine Frist gesetzt.

Trotzdem bleibt Trump damit offenbar seinem Prinzip treu: Auf große Worte folgt keine sofortige Tat. Die 50-Tage-Frist bleibt ein doppelter Boden. Sie ist Trumps Rückversicherung gegen zu viel Eskalation. Die erste wahre Drohung gegen Putin bleibt damit stecken zwischen Härte und Hinhaltetaktik, zwischen Abschreckung für Putin und Trumps Eigeninteressen.

Signale, die es in sich haben

Die Reaktion des neben Trump sitzenden Nato-Generalsekretärs Mark Rutte war erwartbar: Er nannte die Ankündigungen und Drohungen "really big", also "wirklich groß". Und er hat ja Recht: Trump verknüpft zwei Signale, die es auf den ersten Blick in sich haben.

1. Mit diesem militärischen Aufrüstungs-Deal durch die Nato wird nicht nur deutlich, wie viel Führung Washington im Rahmen der Verteidigungsallianz bereit ist zu übernehmen. Dieses Vorgehen wertet die Nato ungemein auf. Die Abmachung zeigt auch, wie eng die transatlantische Zusammenarbeit in dieser neuen Phase des Ukraine-Kriegs funktionieren kann. Nämlich dann, wenn die Europäer bereit sind, zu bezahlen, was Trump ihnen zu Verteidigungszwecken der Ukraine verkaufen will.

2. Ist das ein eindeutiges Signal an den Kriegsverbrecher Wladimir Putin und seine Partner: So wie bisher geht es nicht weiter.

Das gibt Hoffnung. Und zwar trotz Trump, der bislang fast immer gegen Wolodymyr Selenskyj geschossen und die Nato in der Vergangenheit schon fast für überflüssig erklärt hat.

Und trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl. Denn warum erst in 50 Tagen? Woher nimmt Trump diese Frist? Weil die USA zufällig 50 Bundesstaaten haben? Warum nicht sofort?

Wenn Trump wirklich glaubt, wie er sagt, dass "das alles hätte längst vorbei sein können", dann wirkt diese symbolische Frist wie ein altbekanntes Manöver: Härte markieren, aber sich alle Türen offenhalten. Seit Monaten setzt Trump auf sein Spiel mit künstlich geschaffenen Ultimaten – ob beim Handelsstreit mit China oder bei der Zollpolitik gegenüber Europa. Nun also auch im Ukraine-Krieg.

Moskauer Börse reagiert positiv

Wird der US-Präsident, wie schon oft bewiesen, am Ende dann auch wieder zurückrudern? Denkbar. In Amerika nennen sie dieses Phänomen TACO (Trump Always Chickens Out).