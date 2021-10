Erfurt

Thüringerin an Spitze christlicher Studentenorganisation

31.10.2021, 12:53 Uhr | dpa

Die Erfurterin Franca Bauernfeind steht an der Spitze des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Sie sei bei Vorstandswahlen auf einer Bundesdelegiertenversammlung am Samstag in Berlin zur Vorsitzenden des größten und ältesten Studentenverbands Deutschlands gewählt worden, teilte der RCDS am Sonntag mit. Bauernfeind kam zum Studium nach Erfurt und war laut RCDS zwei Jahre lang Thüringer Landesvorsitzende.