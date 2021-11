Erfurt

Wohnungsbau in Thüringen geht zurück

11.11.2021, 13:37 Uhr | dpa

Der Boom im Thüringer Wohnungsbau scheint vorerst vorbei. Von Januar bis Ende September wurden 2902 neue Wohnungen genehmigt. Das waren fast 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Bei den Neubauprojekten dominierten mit einem Anteil von gut der Hälfte Ein- und Zweifamilienhäuser. Auf sie entfielen 1574 der geplanten Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, die 42 Prozent der Neubauten ausmachten, gab es einen Rückgang der Wohnungen um 698 oder mehr als einem Drittel.