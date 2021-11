Erfurt

Thüringer Corona-Inzidenz nähert sich der 500er-Marke

12.11.2021, 09:21 Uhr | dpa

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Thüringen weiter mit hohem Tempo. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat näherte sich am Freitag mit 491,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche der 500er-Marke an, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Tag zuvor lag dieser Wert noch bei 469,2 und am Mittwoch bei 454,9. Thüringen ist damit nach Sachsen das am zweitstärksten betroffene Bundesland. Wegen der sich immer weiter zuspitzenden Situation hatte sich Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) für flächendeckende 2G-Regeln und strengere Kontrollen ausgesprochen.