Schalkau

Winter-Camping besonders in einigen Regionen nachgefragt

20.11.2021, 09:40 Uhr | dpa

In Thüringen ist Winter-Camping beliebt - aber nur in Regionen mit Winteraktivitäten. So sind Wohnmobilstellplätze etwa im Thüringer Wald oder in Erfurt gefragt, Stellplätze in Greiz oder Rudolstadt hingegen verzeichnen nahezu keine Anfragen für den Winter, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Der Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt verzeichnet eine erhöhte Nachfrage in der Weihnachtszeit. "In den Adventswochenenden sind wir fast komplett ausgebucht", sagte eine Sprecherin. Der Grund dafür sei der Erfurter Weihnachtsmarkt. Er zähle zu den größten in Ostdeutschland und dieses Jahr soll es ihn mit 2G-Regeln geben können.

Im Thüringer Wald locken Wintersportarten. Etwa Skifahren oder Rennrodeln seien der Grund für mehr Anfragen in den Wintermonaten, teilte der Campingplatz Ferienpark Thüringer Wald mit. Die Auslastung sei trotzdem nicht mit der aus den Sommermonaten zu vergleichen - ein Viertel des Platzes solle im Winter ausgebucht sein, sagte die Sprecherin.

"Für Winter-Camping sind wir am falschen Standort", hieß es hingegen vom Stellplatz SaaleStrand in Rudolstadt. Hier sei der Urlaub im Camper oder mit dem Zelt fast gar nicht gefragt.