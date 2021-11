Erfurt

Warnung vor brennenden Weihnachtskränzen und Bäumen

26.11.2021, 13:43 Uhr | dpa

Kurz vor dem ersten Advent warnt das Statistische Landesamt in Thüringen vor brennenden Adventskränzen und Weihnachtsbäumen. Im Dezember 2020 fanden 43 Prozent der 295 Brandeinsätze der Feuerwehr in Wohngebäuden, Heimen und Beherbergungsstätten wie Hotels statt, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Demnach war der Anteil von Wohnungsbränden so hoch wie in keinem anderen Monat im Jahr 2020.

Nach Angaben der Statistiker machten Brandeinsätze 2020 nur 14 Prozent der 30.835 Feuerwehreinsätze in Thüringen aus. Der überwiegende Teil (21 264 Fälle) hätten allgemeine Hilfeleistungen zum Anlass gehabt, wie die Unterstützung bei Unfällen, Havarien, Sturmschäden und Tierrettungen.