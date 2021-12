Erfurt

Schneeregen und Glätte in Thüringen erwartet

04.12.2021, 09:13 Uhr | dpa

Eine Tiefdruckzone sorgt am Samstag für wechselhaftes und nasskaltes Wetter in Thüringen. Am Vormittag sei gebietsweise mit Schneeregen und Schnee und streckenweise mit Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während der Mittag voraussichtlich trocken bleibe, setze zum Nachmittag Regen und ab einer Höhe von 400 bis 800 Metern Schneefall ein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und fünf Grad. In den höheren Lagen sowie im Werratal ist mit null bis drei Grad zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte laut DWD dann zwischen zwei und null Grad. In den höheren Lagen kann es streckenweise zu Glätte auf den Straßen kommen. Außerdem ist hier mit teils stürmischen Böen zu rechnen.