Erfurt

Nur in Thüringen kein Zuwachs bei der Erwerbstätigkeit

14.12.2021, 12:48 Uhr | dpa

Thüringen hat als einziges Bundesland im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum keinen Zuwachs bei der Zahl der Erwerbstätigen verzeichnet. Im Durchschnitt hätten im genannten Zeitraum 1.022.700 Beschäftigte einen Arbeitsplatz in Thüringen gehabt, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Damit habe die Zahl der Erwerbstätigen auf dem Niveau des dritten Jahresviertels 2020 verharrt, während sie in Deutschland im Durchschnitt im dritten Quartal 2021 um 0,6 Prozent gewachsen sei.

Zwar sei der deutliche Rückgang der Erwerbstätigenzahlen der letzten Quartale in Thüringen gebremst worden, ein Zuwachs wie in den anderen Bundesländern sei jedoch nicht zu verzeichnen. Während alle Bundesländer im dritten Quartal 2021 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mit Wachstumsraten von 1,9 Prozent in Berlin bis 0,1 Prozent im Saarland einen Anstieg der Erwerbstätigenzahlen aufgewiesen hätten, habe Thüringen lediglich eine nahezu gleiche Zahl der Erwerbstätigen verzeichnen können. Ein Grund für die unterschiedlichen Zuwächse wurde nicht genannt.