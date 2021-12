Erfurt

GEW unterstützt Regelung zur letzten Woche vor den Ferien

16.12.2021, 14:01 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Landeselternvertretung haben sich hinter die neue Regelung gestellt, dass Eltern selbst entscheiden sollen, ob sie ihre Kinder kurz vor den Ferien noch in die Schulen schicken. "Grundsätzlich kann man die Entscheidung mittragen", sagte der Thüringer Gesamtelternsprecher, Roul Rommeiß, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Dass diese Entscheidung erst am Mittwoch verkündet worden sei, sei allerdings deutlich zu kurzfristig gewesen. Die Debatte um ein mögliches Vorziehen der Weihnachtsferien laufe immerhin schon seit Wochen.

Ähnlich äußerte sich auch die Landesvorsitzende der GEW, Kathrin Vitzthum. Es sei richtig, die Entscheidung über den Schulbesuch unmittelbar vor Weihnachten den Eltern zu überlassen. "Ich gehe davon aus, dass viele Eltern von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, ihre Kinder zu Hause zu lassen." Dadurch würden die Klassen leerer, was auch eine Entlastung für Lehrerinnen und Lehrer sei.

Nach Angaben des Bildungsministeriums können Eltern ihre Kinder für die drei letzten Tage vor den Weihnachtsferien zu Hause lassen. Volljährige Schülerinnen und Schüler treffen die Entscheidung selbst. Schüler, die zu Hause bleiben, sollen dort Aufgaben bearbeiten.