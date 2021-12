Erfurt

Glättegefahr und Frost in Thüringen vorhergesagt

20.12.2021, 06:41 Uhr | dpa

In Thüringen ist am Montag mit leichtem Frost und Glättegefahr durch überfrierende Nässe beziehungsweise Reif zu rechnen. Bei Höchstwerten zwischen zwei und vier Grad bleibt es voraussichtlich trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind aus Richtung Norden werden es in den höheren Lagen demnach zwischen minus ein und zwei Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es bei Tiefstwerten zwischen minus ein und minus fünf Grad ebenfalls trocken bleiben. In den höheren Lagen werden Temperaturen von voraussichtlich bis zu minus sechs Grad erwartet. Lokal ist wieder mit Glätte und leichtem Frost zu rechnen.