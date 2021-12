Erfurt

Frost, Glätte und Nebel in Thüringen erwartet

22.12.2021, 06:43 Uhr | dpa

In Thüringen ist am Mittwoch mit leichtem bis mäßigem Frost und teils Glättegefahr zu rechnen. Bei stellenweise dichtem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern liegen die Höchstwerte zwischen minus drei und einem Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Während es im Süden des Freistaats sowie in den höheren Lagen bis Vormittags zeitweise klar sei, müssten sich die Menschen im Großteil Thüringens auf viele Wolken und teils neblig-trübes Wetter einstellen. Im Tagesverlauf werde es voraussichtlich jedoch auch etwas heiterer und es bleibe trocken. In der Nacht zum Donnerstag können die Temperaturen auf minus vier bis minus sieben Grad sinken. Bei schwachem Wind bleibt es laut DWD wolkig, aber trocken. Außerdem sei wieder mit leichtem bis mäßigem Frost und geringer Glättegefahr zu rechnen.