Zustand der Wälder in Thüringen leicht verbessert

22.12.2021, 14:51 Uhr | dpa

Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Zustand der Wälder in Thüringen hat sich nach drei extremen Dürrejahren in diesem Jahr erstmals wieder leicht verbessert. Der Anteil der gesunden Bäume sei im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozentpunkte auf 20 Prozent gestiegen, sagte Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2021. Auch der Anteil der Bäume, die nur leichte Vitalitätsverluste zeigten, sei von 30 auf 34 Prozent gestiegen. Trotz eines Rückgangs um 9 Prozentpunkte sei der Anteil der Bäume, die starke Vitalitätsverluste aufwiesen, mit 46 Prozent immer noch hoch.

Ursächlich für die leichte Erholung sei der "waldfreundliche" Witterungsverlauf in diesem Jahr. Wegen des kühlen Frühjahrs hätten die Bäume erst spät ausgetrieben im Vergleich zu den Vorjahren und seien wegen ausreichender Niederschläge erst später und nur für kurze Zeit in einen sogenannten Trockenstress geraten. Dadurch wird sonst die Abwehrkraft der Bäume gegen Schädlinge geschwächt, die sich dann explosionsartig ausbreiten können.

Wie Karawanskij weiter erläuterte, kann trotz der Erholung der Wälder noch keine Entwarnung gegeben werden. Die schlechten Vitalitätswerte der Bäume in den beiden vorangegangenen Jahren seien das Ergebnis von drei aufeinander folgenden Trocken- und Hitzejahren gewesen. Solche Jahre mit Extremwetter würden durch den Klimawandel in Zukunft voraussichtlich öfter auftreten.