Erfurt

Tief bringt mildere Luft und etwas Neuschnee nach Thüringen

23.12.2021, 06:33 Uhr | dpa

Am Donnerstag erfasst ein Tief aus Richtung Norddeutschland Thüringen und bringt kurzzeitig mildere Luft und etwas Neuschnee in den Freistaat. Während der Donnerstagvormittag voraussichtlich weitestgehend neblig und trocken bleibt, ist von Nachmittag bis Abend mit etwas Neuschnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dieser gehe jedoch schnell in Regen über und es bestehe Glättegefahr. Bei mäßigem Wind aus südwestlicher Richtung liegen die Höchstwerte am Tag voraussichtlich zwischen minus einem und plus drei Grad. Mit Tiefstwerten bis zu sieben Grad bleibe die Nacht zum Freitag bedeckt und zeitweise regnerisch. In den höheren Lagen sei mit Sturmböen zu rechnen.