Erfurt

Tiefensee: Wieder mehr Online-Lehre an Thüringer Hochschulen

23.12.2021, 15:31 Uhr | dpa

Thüringer Studierende müssen sich im neuen Jahr wohl wieder auf mehr Online-Lehre einstellen. "So unerfreulich das ist und so wenig wir alle uns das gewünscht hätten, muss künftig wieder ein größerer Teil der Vorlesungen und Seminare im Online-Format abgehalten werden", sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Donnerstag in Erfurt. Nach Einschätzung von Experten werde die Omikron-Variante das Pandemiegeschehen noch einmal beschleunigen. "Darauf müssen wir auch im Bereich der Hochschulen reagieren."

Das weitere Vorgehen will das Ministerium mit den Hochschulleitungen am 5. Januar besprechen. Dabei gehe es darum, Erfahrungen zusammenzutragen und ein landesweit einheitliches Vorgehen für die nächsten Monate sicherzustellen. Allerdings bleibe es dabei, dass die letzte Entscheidung über die Umsetzung einzelner Lehrangebote bei den Hochschulen liege.