Erfurt

Zoo Erfurt wegen Glatteis geschlossen

27.12.2021, 08:48 Uhr | dpa

Der Zoopark Erfurt bleibt am Montag wegen Glatteis geschlossen. Auf dem gesamten Gelände sei es "spiegelglatt", teilte eine Sprecherin des Zoos mit. Streuen sei daher nicht möglich. Am frühen Nachmittag werde entschieden, ob der Zoo auch für die Magischen Lichternächte geschlossen bleiben muss. In der Ausstellung können Besucher seit November fast jeden Abend lebensgroße, leuchtende Tierfiguren bestaunen.