Erfurt

28 Covid-Patienten zur Behandlung in anderen Bundesländern

29.12.2021, 12:48 Uhr | dpa

Wegen überlasteter Intensivstationen an Thüringer Krankenhäusern sind nach Angaben der Staatskanzlei in den vergangenen Tagen weitere acht schwer kranke Covid-19-Patienten zur Behandlung in andere Bundesländer verlegt worden. Die Zahl der verlegten Patienten erhöhte sich damit auf 28, nachdem Ende November die ersten Schwerkranken seit Beginn der vierten Pandemiewelle zur Behandlung nach Niedersachsen gebracht worden waren. Das Nachbarbundesland hat inzwischen 19 Kranke aus Thüringen aufgenommen, weitere acht werden in Schleswig-Holstein, einer in Bremen behandelt.

In Thüringen waren am Mittwoch laut bundesweitem Intensivbettenregister rund 34 Prozent der verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 212 dieser Schwerkranken wurden intensivmedizinisch innerhalb Thüringens behandelt. Die Zahl dieser Patienten bleibt trotz gesunkener Corona-Inzidenz seit Wochen hoch.