Erfurt

Siegesmund: Fast 500 öffentliche Ladesäulen verfügbar

02.01.2022, 08:58 Uhr | dpa

Die Zahl der E-Autos in Thüringen ist nach Angaben des Umweltministeriums 2021 um fast 60 Prozent gestiegen. Derzeit seien nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes etwa 8330 reine Elektrofahrzeuge sowie 7310 Plugin-Hybrid-Fahrzeuge auf Thüringens Straßen unterwegs, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Auch der Ausbau der öffentlichen Ladepunkte komme voran. Es stünden jetzt knapp 500 öffentliche Ladesäulen mit fast 1000 Ladepunkten zur Verfügung.

Für Ladesäulen und E-Fahrzeuge in Fuhrparks von Kommunen und Unternehmen seien allein im vergangenen Jahr rund 1,7 Millionen Euro bereitgestellt worden. "Immer mehr Thüringerinnen und Thüringer steigen auf die klimafreundlichere Alternative um", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). "Diese Entwicklung wollen wir weiterhin mit unseren Förderangeboten wie dem Programm E-Mobil Invest unterstützen." Geplant sei 2022 zudem eine Aktualisierung von Förderangeboten, so die Ministerin.

Dabei gehe es um höhere Fördersätze für schwere E-Nutzfahrzeuge oder eine Anpassung der Fördersätze für öffentliche Ladepunkte an die Bundesregelung. Erstmals solle es staatliche Finanzspritzen für Wasserstofftankstellen geben.

Auch beim Einsatz von Elektrobussen im öffentlichen Nahverkehr gebe es Fortschritte, sagte Siegesmund. Für deren Anschaffung könnten EU-Gelder eingesetzt werden. In sieben Thüringer Regionen seien derzeit 24 Elektrobusse unterwegs - darunter 6 im Landkreis Nordhausen und jeweils 3 in Meiningen, Bad Langensalza und Jena.

Ihre Zahl werde in Zukunft auf mehr als 30 steigen, weil weitere Nahverkehrsunternehmen auf E-Busse setzten. Vorhaben dazu gebe es unter anderem in Gera, Bad Salzungen oder Ilmenau. Insgesamt wurden nach Angaben von Siegesmund in Thüringen bisher mehr als 17 Millionen Euro an Zuschüssen aus EU-Mitteln für die Anschaffung von Elektrobussen bewilligt.