Erfurt

Autofahrer gefährden Verkehr in Erfurt

07.01.2022, 09:27 Uhr | dpa

In Erfurt haben sich am frühen Donnerstagabend zwei Autofahrer verfolgt und provoziert, dadurch wurde der Verkehr erheblich gestört und gefährdet. Die beiden Autofahrer im Alter von 36 und 37 Jahren gaben sich gegenseitig Lichthupen und fuhren gefährlich nah aufeinander auf, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. An einer Ampel im Stadtteil Wiesenhügel kam es dann gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei stieg der Fahrer des einen Autos aus und öffnete die Beifahrertür des anderen Autos, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Dieser richtete daraufhin eine Schreckschusspistole auf den Mann.

Da die Polizei rechtzeitig eintraf, wurde niemand verletzt. Gegen die Fahrer beider Autos wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung erstattet. Der Besitzer der Schreckschusswaffe erhielt eine zusätzliche Anzeige wegen Bedrohung.