Erfurt

Repliken-Ausstellung über Streetart-Künstler Banksy startet

27.01.2022, 06:16 Uhr | dpa

Eine Nachbildung von Banskys "Barely Legal Room"-Ausstellung in "The Mystery of Banksy". Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

In Erfurt startet heute (10.00 Uhr) eine Ausstellung über das Werk des britischen Streetart-Künstlers Banksy. Rund 150 Reproduktionen von Drucken, Fotos, Skulpturen, Graffitis und Videoinstallationen des international agierenden Künstlers sind zu sehen. Darunter sind Schlüsselmotive des anonymen Künstlers wie "Girl With Balloon" (Mädchen mit Ballon) und der "Flower Thrower" (Blumenwerfer). Den Besucherinnen und Besuchern sollen aber auch ältere und weniger bekannte Arbeiten des Künstlers nahegebracht werden. Banksy selbst hat die Schau nicht autorisiert.



Bis kurz vorher war nicht klar, ob die Schau "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" wie geplant stattfinden kann. Die Vernissage wurde daraufhin auf den 7. März verschoben. Bis zum 1. Mai sollen die Repliken im Rahmen der Wanderausstellung, die etwa bereits in München, Berlin, Mainz und Dresden zu sehen war, in der Zentralheize in Erfurt gezeigt werden. Ein Besuch ist nur mit 2G-Nachweis und FFP2-Maske möglich. Tickets gibt es ausschließlich im Online-Verkauf, je halbe Stunde dürfen sich maximal 45 Menschen in den Ausstellungsräumen aufhalten.