Erfurt

Kita-Träger: Es mangelt an verlässlichen Zahlen zum Personal

04.03.2022, 14:41 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Trotz eines zunehmenden Fachkräftemangels in Thüringer Kindergärten fehlen nach Einschätzung mehrerer Träger verlässliche Daten zum Personalbedarf in den kommenden Jahren. "Wir brauchen eine fundierte und systematische Statistik", sagte eine Vertreterin der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen am Freitag bei einer Anhörung im Thüringer Bildungsausschuss. Eine solche Statistik müsse berücksichtigen, wie viele Kinder in den vergangenen Jahren geboren wurden, wann Erzieherinnen und Erzieher in Rente gehen und wie viele Menschen zuletzt eine Ausbildung in diesem Berufsfeld abgeschlossen haben.

"Das ist die Grundlage, um überhaupt eine fundierte Planung zu machen", hieß es. Die jüngsten Zahlen dazu für Thüringen seien inzwischen mehrere Jahre alt.