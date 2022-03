Erfurt

Erneut Anstieg bei Corona-Inzidenz in Thüringen

05.03.2022, 14:10 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Der Wert lag am Samstag bei 1373 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 1345,6 gelegen. Generell sind die Inzidenzen in Thüringen in der derzeitigen Infektionswelle mit der Coronavirus-Variante Omikron deutlich höher als während der Delta-Welle. Allerdings verzeichneten fünf Bundesländer am Samstag noch höhere Inzidenzen als der Freistaat. Am höchsten lag der Wert mit 1716,4 in Mecklenburg-Vorpommern.