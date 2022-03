Erfurt

Ermittlungen bezüglich Tätigkeiten in Impfzentren laufen

15.03.2022, 17:19 Uhr | dpa

Die Ermittlungen gegen die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) im Zusammenhang mit den Impfzentren dauern an. In dem von der Staatsanwaltschaft Erfurt geführten Verfahren geht es um Sozialversicherungszahlungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. "Es geht um die Ausgestaltung der Honorarverträge zum Betrieb der Impfstellen. Wir nehmen das sehr ernst", sagte eine KVT-Sprecherin. Die KVT und das Thüringer Gesundheitsministerium täten "alles in ihrer Macht stehende, um die offenen Fragen schnell aufzuklären".

Bereits vor gut einer Woche durchsuchte ein Team des Hauptzollamtes Erfurt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Geschäftsräume der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar. Verantwortliche hätten die erforderlichen Unterlagen und Dateien zur Verfügung gestellt, hieß es dazu von der Staatsanwaltschaft. Am Samstag hatte bereits die "Thüringer Allgemeine" berichtet.