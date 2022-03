Erfurt

Starker Jahresauftakt für Thüringens Baubranche

22.03.2022, 11:03 Uhr | dpa

Die Thüringer Baubranche ist deutlich gestärkt in das Jahr gestartet. Im Bauhauptgewerbe wurde im Januar ein Umsatz von 124,6 Millionen Euro erzielt, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Das ist im Vergleich zum Januar vergangenen Jahres ein Anstieg um mehr als 50 Prozent. Zudem wurden Aufträge in Höhe von 148,2 Millionen Euro erteilt. Dies ist ein Plus von fast 30 Prozent.

Den stärksten Umsatzanstieg verzeichnete die Branche im öffentlichen und Straßenbau. Er legte um 56,2 Prozent auf knapp 63 Millionen Euro zu. Im gewerblichen Bau wurden 47,3 Prozent und im Wohnungsbau 33,6 Prozent mehr als vor einem Jahr umgesetzt.

Auch bei den Auftragseingängen verzeichnete der öffentliche und Straßenbau mit einem Plus von 52,1 Prozent den höchsten Zuwachs. Im gewerblichen Bau nahm das Volumen um 25,9 Prozent zu. Dagegen verzeichnete der Wohnungsbau ein Minus von fast einem Drittel.