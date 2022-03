Erfurt

Kommunalen Klimaschutz mit 35 Millionen Euro unterstützt

28.03.2022, 14:25 Uhr | dpa

Ein Elektrobus fährt in Heilbad Heiligenstadt durch die Innenstadt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Thüringer Umweltministerium hat Klimaschutz-Maßnahmen in den Kommunen in den vergangenen drei Jahren nach eigenen Angaben mit fast 35 Millionen Euro finanziell unterstützt. Das Geld sei etwa für Elektrobusse im öffentlichen Nahverkehr, für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung und den Ausbau erneuerbarer Energien eingesetzt worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Angestrebt sei, die Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Kommunen auf diesem Gebiet zu verstärken. Die Kommunen sollten unabhängig von fossiler Energie werden.