Erfurt

Neue Dauerausstellung im Deutschen Gartenbaumuseum fertig

13.04.2022, 14:43 Uhr | dpa

Tablets, Tomaten und offene Türen: Das Deutsche Gartenbaumuseum in Erfurt hat die Arbeiten an der neuen Dauerausstellung abgeschlossen und ist bereit, sich im neuen Kleid zu präsentieren. Mit der Eröffnung der Ausstellung wird das insgesamt rund 6,6 Millionen Euro schwere Sanierungsprojekt in der denkmalgeschützten Cyriaksburg erfolgreich abgeschlossen, teilte das Museum am Mittwoch mit. Nach Feierlichkeiten am Donnerstag können Gäste ab Freitag insgesamt 20 neu gestaltete Räume auf dem Egapark-Gelände besuchen.

Das 2016 freigegebene Projekt sollte bereits zur Bundesgartenschau im vergangenen Jahr öffnen. Coronabedingt waren damals aber nur Teile der neuen Ausstellung fertiggestellt, sagte Museumsleiterin Ulrike Richter. Umso mehr freue sie sich, nun barrierefrei und nachhaltiger neue Wege zu beschreiten. Das interaktive Angebot zum Gartenbau richte sich auf Deutsch und Englisch sowie in Bild und Ton an alle Alters- und Interessensgruppen - mit oder ohne Garten.

Auch neue Formate sollen erprobt werden: So möchte das Museum verstärkt in Schulen gehen und den öffentlichen Raum erkunden. Zudem sollen hier künftig Diskussionsveranstaltungen stattfinden. Das Thüringer Haus ist nach eigenen Angaben Deutschlands einziges Gartenbaumuseum. Die neue Ausstellung sowie Sonderausstellungen sollen es deutschlandweit bekannt machen.