Erfurt

Passant und Ladendetektiv stellen Diebesduo

17.04.2022, 09:24 Uhr | dpa

Dank eines aufmerksamen Passanten ist es einem Ladendetektiv am Karsamstag gelungen, zwei Diebe auf frischer Tat zu stellen. Das Duo wollte in einem Sportkaufhaus in der Erfurter Innenstadt auf Beutetour gehen, als der Detektiv sie dabei erwischte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schlug der ertappte Dieb den Detektiv, seine 22-jährige Begleiterin hingegen versuchte, mit der geklauten Ware zu fliehen. Ein Passant griff beherzt ein und brachte den 40-jährigen Mann unter Kontrolle. Der Ladendetektiv konnte daraufhin die Frau stellen und übergab beide Diebe der Polizei. Die Beamten stellten weiteres Diebesgut bei ihnen sicher und leiteten Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls ein.