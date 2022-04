Erfurt

Zeitfracht-Gruppe druckt Bücher auf Kundenwunsch in Erfurt

19.04.2022, 17:58 Uhr | dpa

Der Logistik-Anbieter Zeitfracht will nicht nur Bücher versenden, sondern auf Kundenwunsch auch an seinem Logistik-Standort in Erfurt drucken. Das Angebot für Bücher mit Hardcover gebe es zusammen mit dem Druck-Dienstleistungsunternehmen CPI, teilte die Berliner Zeitfracht GmbH am Dienstag mit. Damit seien bereits neue Kunden gewonnen worden: Die Wissenschaftsverlage Springer Nature und De Gruyter würden den Service künftig nutzen.

Bei angespannter Rohstoffmärkten sei eine bedarfsgerechte Produktion von Druck-Erzeugnissen wichtig, erklärte Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der Zeitfracht GmbH. "Wir werden diesen Bereich kontinuierlich ausbauen." Bisher seien nur Bücher mit Softcover in Erfurt produziert worden.

Zeitfracht arbeitet nach eigenen Angaben seit Januar 2022 mit dem Buchdruckdienstleister zusammen. Zeitfracht ist auf Logistik für die Buch- und Medienbranche spezialisiert und beschäftigt in Erfurt und Stuttgart etwa 1600 Mitarbeiter.

Die Zeitfracht-Gruppe hatte kürzlich den Bau eines zweiten Logistikzentrums in Erfurt angekündigt. Es werde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert, voraussichtlich entstünden bis zu 280 neue Arbeitsplätze.