Erfurt

Siegesmund stellt Programm für Hochwasserschutz vor

03.05.2022, 01:58 Uhr | dpa

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) stellt am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) in Erfurt das aktualisierte Landesprogramm Hochwasserschutz 2022-2027 vor. Bei dem neuen Programm seien auch Erfahrungen aus dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal im vergangenen Jahr berücksichtigt worden, so das Ministerium. Dabei gehe es unter anderem um Warnsysteme.

Der Hochwasserschutz ist ein wichtiger Teil des neuen Landesprogramms Gewässerschutz für den Zeitraum 2022 bis 2027. Aufgabe sei es, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben und innovative technische Lösungen voranzutreiben, erklärte Siegesmund. "Wasser soll sich dort ausbreiten können, wo es möglich ist, und dadurch Gemeinden, Infrastruktur und Wirtschaftsgüter besser schützen." Bauliche Schutzmaßnahmen blieben auf die Bereiche mit hohem Schadenspotenzial ausgerichtet.