Südharz Kali GmbH will Standortentscheidung 2022 treffen

Die S├╝dharz Kali GmbH will nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr einen Standort f├╝r ein neues Kali-Bergwerk in Nordth├╝ringen vorschlagen. "Wir werden uns in einer Machbarkeitsstudie im Laufe von 2022 zu einem m├Âglichen Standort ├Ąu├čern", sagte die deutsche Regionalmanagerin Babette Winter am Dienstag auf Anfrage. Bis Juli solle zudem ein Studie vorgelegt werden, wie der Abbau des Rohstoffes ohne dauerhafte Halden oder salzhaltige Abw├Ąsser erfolgen k├Ânne. Derzeit erkundet das in Australien gegr├╝ndete Unternehmen Kali-Lagerst├Ątten in Nordth├╝ringen.