Thüringen hat nichts von Mitteln für Radschnellwege

Th├╝ringen kann nach Einsch├Ątzung von Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) nicht von der finanziellen F├Ârderung des Bundes f├╝r Radschnellwege profitieren. Diese F├Ârderung sei unter anderem an eine Mindestl├Ąnge von 10 Kilometer je Strecke und mindestens 2000 Radnutzer pro Tag gekn├╝pft, teilte Karawanskij am Donnerstag mit. "Durch die geringe Dichte der Besiedelung in Th├╝ringen konnten bisher keine Verbindungen identifiziert werden, die diese Kriterien erf├╝llen", erkl├Ąrte sie laut Mitteilung.