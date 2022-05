Thüringens Bauwirtschaft zählt immer mehr Azubis

Die Bauwirtschaft in Th├╝ringen z├Ąhlt immer mehr Auszubildende in einem der ├╝ber 20 Bauberufe. Waren es im Februar 2020 noch 1043 Lehrlinge, stieg die Zahl im Februar vergangenen Jahres auf 1126 und lag Ende M├Ąrz 2022 bei 1179, wie der Bauindustrieverband Hessen-Th├╝ringen am Freitag mitteilte. "Angesichts des dramatischen Fachkr├Ąftemangels freuen wir uns ├╝ber diesen Trend", erkl├Ąrte Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer Burkhard Siebert.