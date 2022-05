Heiteres Wochenend-Wetter in Thüringen erwartet

Die Menschen in Th├╝ringen k├Ânnen sich auf heiteres und sonniges Wetter zum Wochenende freuen. Dabei kann es vereinzelt auch zu Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Der Freitag wird zun├Ąchst niederschlagsfrei mit viel Sonnenschein und H├Âchsttemperaturen von 18 bis 21 Grad in der Altmark, in den h├Âheren Lagen 14 bis 17 Grad. Dabei wehe schwacher Wind. Die Nacht zum Samstag wird demnach klar oder gering bew├Âlkt. Es kann ├Ârtlich zu leichtem Frost in Bodenn├Ąhe kommen. "Wenn man g├Ąrtnert und pflanzen will, sollte man daran denken, dass es kalt werden kann", sagte eine Sprecherin des DWD. Die Tiefsttemperaturen reichen von acht bis zwei Grad.