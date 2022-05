Notfallseelsorge: Viel Arbeit im häuslichen Bereich

In ThĂŒringen sind Notfallseelsorger wĂ€hrend der vergangenen Jahre in vielen Regionen hĂ€ufiger zum Einsatz gekommen. Grund sei vor allem, dass immer mehr Leitstellen und EinsatzkrĂ€fte die Angebote der "psychosoziale Notfallversorgung" (PSNV) kennen und nutzen wĂŒrden, erklĂ€rten der Koordinator der Notfallseelsorge Gotha, Friedemann Witting und der Leiter der Notfallseelsorge Saalfeld-Rudolstadt, Michael Thiel.

In beiden Einrichtungen wĂŒrden die PSNV-Helfer im Schnitt etwa einmal pro Woche Hilfe angefordert. Das sei deutlich mehr als in der Anfangszeit der Notfallseelsorge in den 1990er Jahren, als das Angebot noch deutlicher weniger bekannt gewesen sei.