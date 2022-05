Mehrfamilienhäuser: Zahlreiche Baugenehmigungen ausgestellt

Die Zahl der Baugenehmigungen f├╝r Mehrfamilienh├Ąuser in Th├╝ringen ist im ersten Quartal des Jahres gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mit. Bei dieser Geb├Ąudeart einschlie├člich Wohnheimen seien 737 neue Wohnungen genehmigt worden. Dies entspricht den Angaben zufolge gegen├╝ber dem ersten Quartal 2021 einer Zunahme um 132,5 Prozent oder 420 Wohnungen. Somit habe sich die gestiegene Nachfrage nach Wohnraum auch auf die Genehmigungen ausgewirkt.