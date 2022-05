Offizieller Beginn der Badesaison in Thüringen

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist am Sonntag die diesj├Ąhrige Badesaison in Th├╝ringen offiziell er├Âffnet worden. Trotz noch frischer Wassertemperaturen von um die 16 bis 18 Grad lockte das Wetter bereits einige Badelustige in die Freib├Ąder. W├Ąhrend etwa der Bergsee Ratscher einen verhaltenen Auftakt verzeichnete, war das Strandbad Stotternheim am Sonntag gut gef├╝llt.