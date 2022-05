Thüringens Talsperren vor dem Sommer gut gefüllt

Thüringens Trinkwassertalsperren sind trotz eines eher trockenen Frühjahrs gut gefüllt. Sie gingen mit einem hohen Füllstand und mehr als 70 Millionen Kubikmetern Wasser in den Sommer, teilte die Thüringer Fernwasserversorgung in Erfurt mit. Die sechs Trinkwassertalsperren, zu denen die Ohrtalsperre in Süd- und die in Leibis/Lichte in Ostthüringen gehören, würden mehr als die Hälfte des gesamten Trinkwasseraufkommens im Freistaat decken.