Thüringer Volksbund Kriegsgräberfürsorge wird 100

Der Landesverband Th├╝ringen im Volksbund Deutsche Kriegsgr├Ąberf├╝rsorge begeht in diesem Jahr das 100. Jubil├Ąum seiner Entstehung. Er wurde am 22. Februar 1922 in Weimar gegr├╝ndet. Nach Kriegsende 1945 und der Besetzung durch die Rote Armee l├Âste sich der Volksbund in Th├╝ringen zun├Ąchst auf und gr├╝ndete sich 1991 neu. In diesem Jahr findet die zentrale Feier zum Volkstrauertag am 13. November an den Kriegsgr├Ąbern auf dem Nordfriedhof Rudolstadt statt.