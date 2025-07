Trumps Ex-Frau Marla Maples

Auch aufgrund der aktuell schlimmen Masernepidemie mit über 1.260 Fällen in fast 40 Bundesstaaten steht der Gesundheitsminister in der Kritik. Ärzte behaupten, Kennedy Jr. habe die Gefahr durch Masern lange heruntergespielt und früher Falschbehauptungen über Impfungen verbreitet. Erst nach Hunderten Masern-Fällen im Land sprach sich Kennedy im April dann doch für eine Impfung aus.

"Wir sagen: Mach dich selbst wieder gesund"

Ernährungswissenschaftlerin Jessica Knurick äußerte in der ABC-Reportage scharfe Kritik. Die MAHA-Bewegung greife einfache, plakative Themen auf, die Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Institutionen schürten: "Das lenkt von systemischen Problemen ab." Insbesondere in sozial benachteiligten Regionen fehle der Zugang zu frischer Nahrung. MAHA richte sich vorwiegend an eine weiße, wohlhabendere Zielgruppe, so Knurick.