Richterbund: Immer komplexere Fälle überlasten Gerichte

Gro├če und ungew├Âhnliche Prozesse bringen das Th├╝ringer Justizsystem nach Auffassung des Richterbundes an seine Grenzen. "Da kommen jetzt Verfahren auf die Staatsanwaltschaften und die Gerichte zu, die man mit dem Personal eigentlich nur schwer bis gar nicht bew├Ąltigen kann", sagte Holger Pr├Âbstel, Vorsitzender des Th├╝ringer Richterbundes. Die Organisation vertritt die Interessen von Richtern und Staatsanw├Ąlten im Land.

F├╝r die Mehrarbeit etwa in Prozessen, in denen es um weltweite Strukturen und bandenm├Ą├čige Verbrechen geht, fehle Personal. Die Vielzahl der Verfahren und vor allem die Komplexit├Ąt stelle die Gerichte "schlichtweg vor kaum l├Âsbare Aufgaben", sagte Pr├Âbstel.

Kaum noch Verfahren seien in ein bis zwei Tagen erledigt. Dass Corona viele Verhandlungstage zum Platzen gebracht habe, komme noch hinzu. "Die Probleme werden sich nicht in Luft aufl├Âsen, sondern sich unter Umst├Ąnden sogar noch versch├Ąrfen", sagte der Richter.

Eine L├Âsung f├╝r das Problem sieht Pr├Âbstel in einer ├änderung der Prozessordnung. Auch m├╝ssten Delikte wie Schwarzfahren nicht unbedingt Gerichte besch├Ąftigen. "Das macht bei Amtsgerichten und bei Staatsanwaltschaften eine immense Fallzahl aus. Was nat├╝rlich die Zeit f├╝r andere Dinge blockiert. Also, es m├╝sste schon einmal ├╝berlegt werden, ob nicht vielleicht ein bisschen das Strafgesetzbuch entforstet wird, um sich auf gr├Â├čere Dinge konzentrieren zu k├Ânnen."