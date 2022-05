Forschungsprojekt will bei CO2-Einsparungen helfen

Ein Th├╝ringer Forschungsprojekt will kleinen und mittelst├Ąndischen Industrie-Unternehmen bei der CO2-Einsparung helfen. Das Thema habe f├╝r die Th├╝ringer Unternehmer enorm an Bedeutung gewonnen, sagte der operative Leiter des Vorhabens, der Ingenieur Steffen Schlegel von der Technischen Universit├Ąt Ilmenau. "Als wir vor drei Jahren bei den ersten Firmen angeklopft haben, waren viele zur├╝ckhaltend." Es habe aber eine steile Lernkurve gegeben, was auch auf die steigenden Energiepreise zur├╝ckzuf├╝hren sei. Ein anderer Grund sei auch, dass Zulieferer nun vermehrt ihren CO2-Fu├čabdruck nachweisen m├╝ssten.

Die Wissenschaftler des Projekts mit dem Namen "ZO.RRO" (Zero Carbon Cross Energy System) pr├Ąsentieren am Montag (10.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer ersten Projektphase in Erfurt. Auch Umweltministerin Anja Siegesmund (Gr├╝ne) wird erwartet. Neben der TU Ilmenau waren unter anderem auch Forscher der Hochschule Nordhausen und des Fraunhofer Instituts f├╝r angewandte Systemtechnik in Ilmenau beteiligt.