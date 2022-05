Großeinsatz wegen Gruppenschlägerei

Bei einer Schl├Ągerei zwischen acht Frauen und M├Ąnnern in einem Erfurter Hinterhof sind am Samstag f├╝nf Menschen verletzt worden. Die Gruppe hatte dort wohl zun├Ąchst zusammengesessen und getrunken bevor es zum Streit kam, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Was der Ausl├Âser war, ist derzeit noch unklar.